今南部高溫飆35度 下午起鋒面通過北台灣轉涼

2019-04-10 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地大多仍是晴朗而溫暖的天氣，高溫普遍在30到33度，尤其中南部近山區及東南部更有機會來到34、35度，東南部甚至有焚風發生的機率，各地紫外線指數也容易達到過量或危險等級，外出請注意防曬並多補充水分。

今日下午起隨著鋒面通過及東北季風逐漸增強，北台灣雲量開始增多，局部地區並有機會出現短暫陣雨，同時氣溫逐漸下降，傍晚左右的溫度在24度上下，約比昨日傍晚降4度，入夜後轉涼，而東半部下半天出現短暫陣雨的機率也會提高，至於中南部則不受影響。

今日空氣品質部分，上午環境場為偏南風，竹苗以北擴散條件較差，局部地區可能達橘色提醒等級，午後鋒面通過及東北季風稍增強，空氣品質可望逐漸改善；此波東北季風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，污染物影響程度受降雨強度及持續時間而有所變化；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。

週四（11日）下半天後預計有一波水氣自華南移出，中部以北及東半部出現短暫陣雨的機率提高，南部則是雲量增多，山區有局部短暫陣雨。週五至下週二（12日至16日）除中部以北及東半部地區仍有短暫陣雨外，南部地區也有局部短暫陣雨；溫度方面，北台灣天氣較為偏涼，低溫約18、19度，高溫則在21到25度，其他地方早晚也有涼意，低溫約20、21度，至於高溫仍有26至30度。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 31 24 ~ 33 25 ~ 30 23 ~ 31

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