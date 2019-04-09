濃霧阻金門高中生赴台面試大學 國防部軍機支援
列印

金門大霧，台金航班大亂，國軍適時投入軍機支援，讓包括帶著大包小包準備赴台各大學面試的金門高中學生鬆了一口氣。（記者吳正庭攝）

金門大霧，台金航班大亂，國軍適時投入軍機支援，讓包括帶著大包小包準備赴台各大學面試的金門高中學生鬆了一口氣。（記者吳正庭攝）

2019-04-09 23:47

〔記者吳正庭／金門報導〕繼昨天大霧打亂金門對外交通航班，金門今天又遭濃霧罩頂，影響所及，準備在這兩天前往台灣參加各大學面試的金門高中學生，急得如熱鍋上螞蟻，幸好國防部支援軍用運輸機，一口氣6架軍機，舒解一般旅客，更讓20名金門高中應屆生得以趕上應試日期；金中表示，還有幾批同學準備赴台，期盼明天有好天氣。

金門尚義機場連日大霧，近2000人滯留金門；為了不讓子弟兵輸在起跑線，金中校長廖俊仁向縣府反映，盼儘早安排參加醫保、離島保送及個人申請的同學飛往台灣本島，參加這一陣子在各大學舉辦的面試，無奈天公不作美，一早就出現濃霧，眼見大勢已去，機場在中午後天氣好轉；經縣府與立委陳玉珍辦公室聯手爭取，國防部同意加開C-130運輸機，在不停機的情況下一口氣連飛6架軍機，截至傍晚就疏運400餘人。

許多早已準備多時的金中生，得知有機可乘終於鬆了一口氣，儘管許多人是生平第一次坐軍機，引擎聲就在耳邊轟隆作響，還好有國軍弟兄從旁引導，旅客臉上的笑容再一次印證金門「軍民一家」的精神。

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