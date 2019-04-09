濃霧阻金門高中生赴台面試大學 國防部軍機支援

2019-04-09 23:47

〔記者吳正庭／金門報導〕繼昨天大霧打亂金門對外交通航班，金門今天又遭濃霧罩頂，影響所及，準備在這兩天前往台灣參加各大學面試的金門高中學生，急得如熱鍋上螞蟻，幸好國防部支援軍用運輸機，一口氣6架軍機，舒解一般旅客，更讓20名金門高中應屆生得以趕上應試日期；金中表示，還有幾批同學準備赴台，期盼明天有好天氣。

金門尚義機場連日大霧，近2000人滯留金門；為了不讓子弟兵輸在起跑線，金中校長廖俊仁向縣府反映，盼儘早安排參加醫保、離島保送及個人申請的同學飛往台灣本島，參加這一陣子在各大學舉辦的面試，無奈天公不作美，一早就出現濃霧，眼見大勢已去，機場在中午後天氣好轉；經縣府與立委陳玉珍辦公室聯手爭取，國防部同意加開C-130運輸機，在不停機的情況下一口氣連飛6架軍機，截至傍晚就疏運400餘人。

許多早已準備多時的金中生，得知有機可乘終於鬆了一口氣，儘管許多人是生平第一次坐軍機，引擎聲就在耳邊轟隆作響，還好有國軍弟兄從旁引導，旅客臉上的笑容再一次印證金門「軍民一家」的精神。

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