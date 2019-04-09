前瞻挹注破損道路！復興區羅馬公路、往東眼山道路花1.5億改頭換面

2019-04-09 22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦9日下午出席復興區市道118線（羅馬公路）以及區道桃119線（往東眼山道路）道路品質改善計畫竣工典禮表示，市府去年向交通部公路總局成功爭取「前瞻基礎建設計畫─山區道路補助」經費，總工程經費1.5億元，由中央及地方各負擔二分之一，以改善復興區道路，提升山區行車安全性，打造安全良善的原民環境。

鄭文燦說，養工處往年囿於維護經費不足，致未能有效增進當地交通品質，其中，市道118線及區道桃119線路段屬觀光地區車輛往來頻繁，導致鋪面損耗率高且公共設施老舊不堪負荷，每逢豪雨颱風常有塌方落石致影響行車安全情形發生，為改善當地交通基礎建設及促進該區的觀光旅遊，且確保用路人更安全舒適的行車環境，經評估爭取前瞻補助優先進行道路品質改善計畫。

市府養工處指出，兩工程改善項目包括道路重新刨鋪、進行景觀工程並融入原民文化（有景觀平台、農民市集、特色里程牌）、建置LED路燈（含造型路燈）與設置輔助行車LED燈光（太陽能反光標誌）達到節能減碳的效用；另外為有效提高路面透水性，採用試辦透水混凝土路基搭配透水瀝青混凝土、改質三型瀝青混凝土舖面及側溝重建進行改善，可舒緩強降雨造成路面逕流水問題，讓路平政策向前邁進。

除已竣工的市道118線及區道桃119線道路品質改善計畫，尚有光華道路改善工程、大窩道路改善工程及卡普道路改善工程，總工程經費3560萬元同樣獲前瞻對半補助，由復興區公所負責施工；另今年度提案向公路總局爭取「復興區桃115線、桃116線、桃119線（第二期）道路品質改善計畫」，三案合計補助1億9580萬元，尚由公路總局送案審查中。

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