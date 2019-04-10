墾丁春假仍吸大批遊客 族群從年輕人變成家庭親子

2019-04-10 00:11

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕早年被視為恆春半島旺季領頭羊的墾丁音樂季，近年場次銳減出走，今年苦撐的「夏都春宴」，及新興的「山谷音樂季」，進場人次比去年減少一半以上，但整體旅遊人次沒有想像中低迷，反而湧入不少家庭親子族群旅遊，不同於早期滿街眼神迷茫的年輕族群，堅持不插手墾丁音樂季的屏縣府，強調「正確方向的轉變，親子及銀髮族才是未來主攻客群！」

根據屏東警方統計，這次南下恆春半島車潮近4萬輛次，粗估約有10萬人次進入恆春半島旅遊，但售票的音樂場「夏都春宴」，3天總人次恐不超過3000人，不少還是重複出現的熟面孔，但各大沙灘、景點旅遊人潮仍滿滿，看的出音樂季已不再是吸引春假出遊墾丁的主要因素。

「墾丁是築巢引鳳，音樂活動本就是因墾丁氛圍而起。」屏東交旅處長黃國維分析，這些音樂活動當年都是因為墾丁氛圍成功，後續有音樂場以同樣名稱轉戰外地慘澹收場，就說明墾丁特有的自然風光孕育獨有氛圍，音樂場子絕非墾丁春假旅遊的主軸，未來或許會有「春跑（馬拉松）、春游（長泳）」等活動出現，相信仍會大獲成功。

對於音樂季表現不如預期，「夏都春宴」主辦單位坦言預售票及臨時入場人數都不如預期，但「日本裸體大叔抽桌巾」的搞笑表演極受好評，後續會討論未來活動的舉辦方式；滿州「山谷音樂季」主辦單位小墾丁度假村則樂觀看待，總經理張福生說，以在地排灣古謠與古調為核心融入現代曲風，幾年後打造全新原創音樂品牌。

黃國維表示，很感動當地近期的居民發起自主淨灘減塑活動，加上親子客及銀髮族的增加，看準台灣經濟進入平原期狀態，民眾較注重家庭及親子關係，也有業者提到可以舉辦親子音樂會搶商機，縣府將針對這類族群提供旅宿業者改善周邊服務的建議，推廣恆春半島永續性的觀光商機。

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