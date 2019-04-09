母愛真偉大！ 八哥媽媽護雛鳥狂擊入侵者

2019-04-09 20:11

［記者陳賢義／台東報導］愛好攝影的台東盧姓男子聽聞延平鄉鸞山197縣道山林風光明媚，獨自前往拍照，不料誤闖禁地，遭護子心切的八哥媽媽猛烈攻擊，啄頭、狂鳴、振翅襲腿驅趕，就算意外遭到1輛途經自小客車衝撞，仍舊堅守窩巢守護雛鳥，站在香蕉樹上監看倉皇逃離的入侵客是否遠去，母愛表露無遺。

盧男興高彩烈開車前197縣道，為沿途秀麗景色驚豔不已，路旁熄火拉起手剎車，立馬拿起相機下車，徒步走入林野間拍照，正當興致高漲，突然飛來1隻八哥停在頭頂，原以為用手揮拍就能趕走，未料這隻不速之客不但不懼怕，還朝他的頭頂猛啄，不論如何用手揮拍，這隻八哥就是不肯飛離，費了好大一番力氣，八哥才飛停在一旁香蕉樹上。

盧男說，八哥突然的侵擾讓他備受驚嚇，抬頭一看才發現樹欉上有一窩鳥巢，心頭暖流忽升，原來是他誤闖了禁地，八哥媽媽害怕小孩受傷害，才會奮不顧身的守護。為避免八哥媽媽一家人再受驚嚇，他趕緊離開，但八哥媽媽不放心，再飛停到香蕉樹上監視，直到確認危機解除才飛離，不料卻遭到一輛途經自小客車衝撞，他趕緊跑向前，還好平安無恙自行飛離。

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