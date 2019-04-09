映集團嘉市新影城 明年第4季亮相

2019-04-09 20:30

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕映集團旗下「in89豪華嘉義影城」位在嘉義市民族路與成仁街口的基地，目前正加緊施工，大樓的鋼骨結構已見雛形，預計在明年第4季完工啟用。

in89行銷業務總監陳惟智表示，in89嘉義豪華影城規劃為一座8層樓影城商場建築物，將是雲嘉地區第一座IMAX、MX4D影廳、DOLBY ATMOS杜比全景聲影廳，也是一座全雷射放映影城，擁有雙大廳，超過10個影廳共2000席，盼用電影主題搭配生活商場豐富民眾生活。

陳惟智說，影城建物找來享譽國際的香港建築師張智強、海內外獲獎無數的台灣建築師許銘陽，及榮獲國際IFAWPCA亞太營聯建築金牌獎的互助營造等業者，所共同規劃設計打造。

嘉義市政府表示，市長黃敏惠於5年多前擔任市長時，映集團就到嘉市拜會，提出到嘉市投資、興建影城概念，黃市長熱忱歡迎映集團來嘉投資，為嘉義子弟創造工作機會，更將持續強力招商，吸引更多優質廠商進駐嘉義。

嘉義市早年成仁街戲院林立，為嘉義電影文化發源地，位於成仁街、民族路口的「國民戲院」，在日治時期是嘉義三間戲院中唯一由台灣人經營的戲院，如今原址興建in89豪華嘉義影城，讓老一輩民眾憶起當年榮景。

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