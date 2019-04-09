苗栗縣頭屋鄉台13線 公路總局5千萬重新刨鋪

2019-04-09 18:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台13線是苗栗縣頭屋鄉內主要的觀光、交通幹道，但頭屋大橋到明德水庫入口處之間約5.5公里路段，道路鋪面因年久，十餘年來僅有零星修補、凹凸不平整；立委徐志榮今天邀公路總局等相關單位會勘，公路總局同意重新刨鋪，總經費約5千萬元，預計9月進場。

台13線貫通頭屋鄉南北，是縣內重要交通幹道，沿線可通鄉內明德水庫、雅聞七里香玫瑰森林、薰衣草森林等觀光景點；2013年8月中山高速公路頭屋交流道通車後，與交流道銜接的台13線，更成為肩負交通、觀光的命脈。

但台13線道路鋪面，已使用達13年，除頭屋交流道口南側一小路段因應交流道通車，重新刨鋪、劃設標線，其餘從頭屋大橋到明德水庫入口處約5.5公里的路段，多年來僅有局部修補，路面平整度也不佳。

地方陳情徐志榮，今天邀集公路總局、縣府工務處、頭屋鄉公所、縣議員江村貴等到場會勘。公路總局表示，台13線道路鋪面，距於上一次全面刨鋪已達13年，近年也常出現老化龜裂情形，會納入道路品質改善計畫，進行改善。

公路總局苗栗工務段說，計畫範圍將於頭屋大橋起到明德水庫入口處（台13線21K〜26.5K），將重新刨鋪，並會與管線單位召開協調會，讓人手孔蓋下地，總經費約5千萬元，預計9月進場，明年農曆春節前完工。

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