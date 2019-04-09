客語節目「桃園个天光」4/15開播 FM97.5聽得到

2019-04-09 15:12

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府委託IC之音竹科廣播電台，製播「桃園个天光」節目，從15日起至10月4日止，每週一到週五上午8時45分，於IC之音FM97.5頻道播出6分鐘的帶狀節目；市長鄭文燦出席開播記者會時表示，節目主題涵蓋客家人物、客庄風采、客家活動等，讓民眾更了解、認識、進而喜歡客家文化，最重要的是讓客家文化走入生活，客語使用更普及。

鄭文燦表示，桃園是全國客家人口最多的城市，升格以來，提出許多振興客家文化的措施，除保留傳統客家文化外，也能兼顧創新；過去4年桃園舉辦許多客家活動，受到市民熱烈迴響，以「客家流行歌曲創作大賽」為例，許多參賽者創作的客語詞曲，無論是歌詞意境或曲風都有創新特質，未來會規劃更多元的客家活動吸引更多年輕族群。

鄭文燦也提到，客語是活語言，如果能增加接近客語的媒介將有助普及化，除國教階段學生有機會學習客語外，如何讓成年人也經常使用客語，紓解客語流失問題，將是一大挑戰，由於IC之音聽眾年齡層有六成落在35歲至55歲間，希望透過開辦晨間客家節目，讓青壯年族群熟悉客語以及客家文化，透過耳濡目染增加使用機會。

客家事務局長何明光表示，「桃園个天光」節目主題包括：「客庄好風采」介紹客家文化源流、節慶、歷史及經濟產業；「全係客家人」主要介紹客家歷史及文化名人；「踏查客家庄」分享客庄在地故事；「客家地球村」介紹海外客家人移民史故事；「客家心情報」則搭配時事熱門話題及活動宣傳等。

除廣播頻道，聽眾也能利用網路「桃園个天光」臉書粉絲專頁或IC之音官網收聽，希望讓客語觸及率更加提升。

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