來客家大縣開業 中醫大醫護人員先學客家話

2019-03-08 10:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「nai vi m sung song？」（哪裡不舒服？）新竹縣有超過八成以上的客家人，中國醫藥大學新竹附設醫院為讓醫護人員熟悉客語，減少問診或照護間的隔閡，以提升醫療服務，請來客委會薪傳師徐子雁演說，包括醫護、醫技、行政人員等一起學客語。

本身曾獲第51屆廣播金鐘獎非流行音樂最佳主持人的徐子雁，以「醫護愛講客」為主題，以病人家屬到醫院求診的立場來編寫教材；她說，這是她第一次為醫護人員量身打造的客語課程，設計醫護人員日常問診以及病人求診的用語。

演說並搭配生動活潑的教學和圖卡。分為「日常問候篇」，例如：大家好、謝謝您等。「醫護問診篇」，例如：哪裡不舒服？有發燒嗎？「常見病名篇」，例如：癌症、高血壓、糖尿病等，以及「器官名稱篇」，眼睛、心臟等。

由於病患來自大新竹地區和桃園、苗栗，徐子雁也一次教了客語的「海陸腔」和「四縣腔」，讓大家第一次學客語就上手。

中醫大新竹附醫的醫護人員多為閩南人，有人第一次學客語覺得很新鮮，還用手機錄音錄影，希望多練習客語，增加對病患的親切度；也有人反應希望多辦幾堂課，讓講客語朗朗上口，減少問診或照護間的隔閡。而錯過這次演講的醫護同仁，院方也將檔案上傳到院內的電子教學平台，讓更多人可以學客語。

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