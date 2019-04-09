禁搭便車、改善疲勞航班有討論空間 長榮空服員4/17第三次調解

2019-04-09 15:00

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園市空服員職業工會提出提高外站津貼、改善過疲勞航班、增設勞工董事等3大訴求，今天上午與長榮航空進行第二次勞資爭議協調。工會表示，今天仍未達成共識，但資方承諾就調整休時、保障工會團結權部分提出對案，有機會達成禁搭便車訴求，雙方同意4月17日進行第三次調解、也將是最後一次調解。

工會提出3大訴求，包含外站津貼由現行每小時90元調高為150元；疲勞航班改善方面，台北─東京、台北─北京等瀕臨超時的航班改為過夜、長程航班增加外站休時；另工會應參與懲處員工決策機制，並由基層會員直選勞工董事。

長榮與代表空服員的工會，於2017年4月起進行團體協約協商，總計20次，去年底工會認為協商進展牛步，關閉協商大門，向桃園市勞動局申請調解；勞資雙方並已於今年3月6日進行首次調解，未達成共識，今天進行第二次調解。

由於當2次調解不成立後，工會即可發動罷工投票，外界也特別關注結果。今天調解會議馬拉松持續將近5小時，工會秘書長鄭雅菱會後表示，今天仍未達成共識，但資方承諾願意思考相關對案，雙方同意於4月17日進行第三次調解。

她指出，今天只談到前兩項訴求，但外站津貼部分，雙方尚無討論空間，不過，僅限會員適用部分，公司則承諾思考「保障工會團結權的福利措施」，可能有機會達成禁搭便車訴求，但公司目前無法回應內容，工會同意再給予7天時間。

鄭雅菱也說，改善疲勞航班方面，工會希望至少台北─東京、台北─北京等經常被列入超時紀錄的航班立即改為過夜班，但公司提出對案並未包含；不過，公司也承諾針對工會不滿意的內容，將攜回再思考對應增加外站休時方向的方案。

她說，工會已釋出最後善意，希望資方回去討論、提出讓人接受的方案，今天進展非常緩慢、公司對案差強人意，但感受資方也不希望工會往罷工方向走。

交通部長林佳龍今天下午受訪表示，交通部期待勞資一體、珍惜彼此，公司是大家的，希望保障勞工權益，也要重視旅客權益。他說，交通部在華航罷工後主動成立訪視小組，他也親自接見華航、長榮等工會。

他說，長榮勞資協商有進展，雙方也都願意坐下來談、提出訴求，部分可能達成共識；尚未達成的部分也希望持續溝通，秉持勞資一體，為公司競爭力貢獻，交通部、勞動部將持續關心、協助勞資協商，希望不要走到罷工這一步。（15:40更新）

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