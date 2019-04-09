行銷竹市美食 鄭宏輝推「新竹小路亂撞」影片

2019-04-09 14:19

［記者洪美秀／新竹報導］行銷新竹的老味道，民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝今天推出「新竹小路亂撞」影片，透過行銷東門市場的好味道，邀請市民走進傳統市場，認識新竹在地美食，也藉此帶動商機與人潮，讓市民在新竹小路上與舌尖上的好味道相遇。

鄭宏輝最近陸續推出一系列城市行銷影音，其中「新竹小路亂撞」的美食推薦影片，首站帶市民走進傳統東門市場，造訪年輕新創店家「小東門」，也邀請民眾跟著他感受新舊世代激盪出的好滋味，獲得不少迴響。

鄭宏輝說，記憶中小時候的東門市場很熱鬧，走過了數10年興衰，直到這幾年開放青年創業，東門市場迎來翻轉商機，年輕人進駐引入活力與生氣，但不變的濃厚人情味仍延續著，他和美食部落客踢小米、全台票選最正美女市議員施乃如以「新竹小路亂撞」一頭撞進融合各國料理風味的小東門，體驗巷弄中的人氣美味。

鄭宏輝說，「新竹小路亂撞」以美食為切入點探尋竹市，要透過一系列的城市行銷企劃，累積在地文化厚度，並從餐桌聊生活，透過飲食文化，帶動在地美食經濟，把網路的人氣帶進店家，拼「美食經濟」。

鄭宏輝說，未來會帶著市民走遍新竹，並穿梭巷弄，把轉角遇見的城市歲月故事傳達給市民，透過舌尖上的美食，傳達幸福滋味。

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