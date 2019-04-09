家長、校長要降低教評會教師代表 卸除師師相護惡名

2019-04-09 12:19

〔記者吳柏軒／台北報導〕行政院日前提教師法修法草案，擬調降教師代表比例，遭批不信任教師與校園白色恐怖，但今逾50個家長、校長及教育團體等聯合聲明，挺修法版本，盼卸除教評會「師師相護」惡名，處理不適任教師。

學校設有「教師評審委員會」處理不適任老師，但教評會組成有不少教師代表，讓外界質疑「師師相護」，行政院日前修教師法，當處置不適任教師時，需增聘外部委員，讓教評會中的非兼行政職的教師代表降至2分之1以下，此舉引發教師團體反彈，批評官方不信任教師專業、造成校園白色恐怖，更是獵巫行徑等。

但今由全國家長團體聯盟、台灣家長教育聯盟、全國家長教育志工聯盟、台灣少年權益促進會、人本教育基金會、全國校長協會等超過50個教育和公民團體共同連署聲明，支持行政院修法版本，呼籲改革教評會，處理不適任教師。

聲明指出，若現行教評會無問題，為何不適任教師時有所聞？並有「師師相護」惡名，認為現今制度中，縣市教師會及學校教師會才是老大，家長更因孩子在校成「人質」，且師師相護流傳已久，認為教師恐應同事情誼，不忍心處理不適任教師這顆「老鼠屎」。

聲明認為，修法新制，讓教評會在處理不適任教師時，容納更多不同領域專業，也能更超然處理問題，並沒有不尊重教師專業，且教評會經專案專審，無白色恐怖與獵巫情況，認為教師團體言過其實。

聲明最後呼籲，除了教評會納外部委員，讓未兼行政職教師代表少於2分之1外，更應降低教評會出席與表門檻，避免把「狼師」繼續留在校園，家長則應擔負通報責任，卸除校長不提報狼師的責任，而後續提供不適任教師申訴的「教師申訴評議委員會」也應比照修法比例調降教師代表等。

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