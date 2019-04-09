玩家被疑開外掛、轉蛋資訊不透明...線上遊戲蟬聯消費爭議榜首

2019-04-09 11:49

〔記者陳宜加／台北報導〕科技日新月異，消費管道更多元，消費糾紛也日益成長，行政院消保處最新統計，去年國人申訴案件將近5.9萬件，較前年成長8.6％；其中，線上遊戲仍是爭議最多的類別，包含玩家被懷疑「開外掛」而遭停權、遊戲轉蛋資訊不透明等，消保處預計今年與經濟部建立通報平台，即時解決。

根據消保處統計，去年總計受理5萬8962件消費申訴，較前年增加4707件、成長8.67％，主要集中於線上遊戲類、電器與週邊商品類，分別增加3成6、1成1，研判線上遊戲玩家日益增加、電器涵蓋商品種類較多元。

去年消費糾紛前5大類型，線上遊戲蟬聯榜首，其次依序為服飾、皮件與鞋類、電信、通訊與週邊產品、電器與週邊商品。消保處參議王淑慧表示，電器首度入榜，主因是瑕疵商品退貨時遭拒，買家、賣家各說各話。

王淑慧指出，線上遊戲人口激增，主要爭議為遊戲業者禁用外掛程式，但系統自動認定，常讓無辜玩家帳號無故遭停權或刪除；另常見虛擬錢幣或道具遭不當移轉、熱門遊戲伺服器不穩、網路連線品質不佳等。

她說，經濟部已修訂「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，今年1月8日上路，要求業者針對未經法定代理人的消費行為，制定處理流程與警語；抽獎、轉蛋等資訊也須充分揭露，避免爭議。

王淑慧說，線上遊戲玩法日新月異，爭議五花八門，消保處已要求經濟部建立消費糾紛資訊交流管道，提供買家與賣家特殊案件通報機制，並加速處理時程。

而服飾、皮件與鞋類、電器與週邊商品類的消費爭議，消保處分析，主要來自網購市場，占比將近6成，多為商品有瑕疵、廣告不實或退換貨爭議。網購商品原則上享有7天鑑賞期，但不少消費者為了檢查而拆封，業者卻以定型化契約「拆封不退」條款，拒絕退貨。

王淑慧表示，已督促經濟部依「電器買賣定型化契約應記載及不得記載事項」與「電器及電子商品標示基準法」加強監督與查核；消保處也多次要求網購平台強化交易安全、詐騙偵防，持續追蹤業者改善情形。

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