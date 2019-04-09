屏東「泰武咖啡」推手…一段來自父親遺愛大武山的故事

2019-04-09 10:44

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「孩子要繳學費，但我只剩下咖啡豆！」聽到農民困境，二話不說通通收購的趙遙楨，因父親曾在屏東大武山上發生山難，在部落族人熱心協助下，最終找到父親遺體，趙遙楨感念部落協助，不僅自學咖啡知識與烘焙技術，更向族人收購咖啡豆，收購價格通通由農民自訂，經過她嚴格挑選與烘焙後，高品質的咖啡豆供不應求，成為泰武咖啡產業的一大推手。

來自高雄的趙遙楨，與丈夫從事會議麥克風系統起家，其公司大永國際去年更拿下歐洲頂尖音訊品牌Televic台灣獨家總代理，隨著她烘焙的咖啡受到越來越多人喜愛，趙遙楨逐漸將公司事務接棒交給兒子，並與丈夫隱居在大武山上，致力推廣泰武咖啡。

趙遙楨說，2012年父親在大武山上失蹤，當時官方、民間救難單位全力搜救，熱心的部落村民更義務幫忙，歷經半個月，終於找到了父親的遺體，搜救人員將第一現場的畫面回傳給她，她看見父親背倚著大武山的大樹，就像睡著一樣，讓她特別感動。

因為父親的事件，趙遙楨與地方的村民保持良好關係，卻發現大武山上唯一的產業「咖啡」始終走不出去，於是她發揮過去經商的精神，閱讀國內外相關書籍，透過自學發現了咖啡的健康益處。

趙遙楨說，咖啡豆是種子，為了孕育下一代，植物的精華、營養都濃縮在種子中，國內外也有許多研究報告指出，咖啡富含抗氧化物，並有兩千多種微量元素，但咖啡豆的營養常常在加工過程流失，所以她將收購來的咖啡去蕪存菁，透過烘焙、萃取，讓喝進口的不只是咖啡，更是健康。

趙遙楨5年前投入推動泰武咖啡，包紅包獎勵考取杯測師資格的咖啡青農，自掏腰包協助農友防治咖啡果實蠅，她也堅持要農戶以有機方式種植，每年收購超過1500公斤咖啡豆，收購價格均由農民自訂，成為泰武咖啡農戶的得力夥伴。

趙遙楨透過公司拜訪國外廠商時，將自己烘焙的咖啡當作伴手禮，泰武咖啡純淨口感與甘甜滋味在朋友與客戶間傳開，連泰武鄉公所也常以趙遙楨烘焙的咖啡招待外賓，讓趙遙楨的咖啡供不應求，訂單常排隊排上月餘。

趙遙楨說，部落族人其實可以到山下找工作，但他們不願意放棄種植咖啡，冒險在山坡地摘採咖啡，因為這些是祖先留下來的珍寶，部落族人有時候會遇上經濟困難，她幾乎來者不拒通通收購，因為她認為咖啡是部落重生的機會，全球咖啡產業盛行，泰武咖啡能以健康、高品質走進市場，讓父親與她深愛的這片土地可以永續發展。

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