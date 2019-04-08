在地青年角度...高市府推《親像鳳梨心：鳳山代誌》新書

2019-04-08 16:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府文化局與玉山社共同出版《親像鳳梨心：鳳山代誌》一書，集結年輕的鳳山人對於鳳山的感情與生活視角，寫下新世代鳳山人的生活本事，傳承鳳山之美。

高市鳳山區有2百多年歷史，生活空間因豐富的文化資產，充滿浪漫詩意，也成為文青愜意遊賞拍照的私房景點，市府文化局與玉山社共同出版《親像鳳梨心：鳳山代誌》一書，記錄鳳山人眼中，伴隨著時代演變在鳳山古城留下的老城記憶。

文化局表示，包括歷經2百多年留下的城門殘跡、鳳山儒學興學之地鳳儀書院、因曹公圳興闢豐收的稻田及國民政府來台後，軍事訓練學校和軍眷村設立於此，鳳山街頭因而林立軍用品店、戲院和兵仔市場，負載了鳳山城人生活、事業、信仰等日常景象。

代理局長王文翠表示，鳳山歷史悠久，文化資產也豐富，近10年陸續地完成鳳山龍山寺、鳳山縣城殘蹟之東便門與三砲台、鳳儀書院等修復工程，而黃埔新村與海軍明德訓練班也陸續展開修復中，加上水利局多年來對於鳳山溪與曹公圳的整治，市府整體可謂投入相當多的資源在鳳山，使得鳳山的樣貌在兼顧現代化便利之餘，仍保留歷史紋理之美。

王文翠指出，《親像鳳梨心：鳳山代誌》透過文學將厚重的文獻轉換為有溫度的書寫，以鳳山「新世代」年輕人的角度，貼近在鳳山生活的集體記憶，扎根鳳山土地的在地歷史，是一本相當「接地氣」的好書，希望能讓大家從生活視角重新認識鳳山在地的人文風貌。

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