書寫阿美族歷史記憶 黃貴潮病逝

2019-04-08 17:48

〔中央社〕阿美族耆老黃貴潮昨日因病過世，他長年書寫日記，68年來從未間斷，記錄族人生活、文化點滴，宛如阿美族活字典；國立台東大學曾頒予文學名譽博士學位，表彰其成就與貢獻。

享壽87歲的黃貴潮年少罹病不良於行，卻能自學不輟，練就許多技藝，同時養成勤於書寫創作及記錄生活點滴的習慣。他累積的知識成為阿美族部落與傳統文化的活字典，影響許多原住民社會與文化的研究，開啟原住民族文化研究與知識之路。

他留下大量阿美族語言、祭儀、樂舞、文化、風俗、歷史等獨立研究記錄，並在早期創作大量阿美族歌謠，傳唱各部落，為阿美族留下動人的音樂篇章，樹立民間學者的典範，成為當代阿美族文化與知識寶庫。

更難能可貴的是，黃貴潮從民國40年3月5日開始書寫日記直到走完人生。他的日記都是有血有肉的生活記錄，這也是阿美族的生活寫照。

監察院副院長孫大川曾讚許黃貴潮在原住民族文化的貢獻時指出，對於沒有文字的原住民來說，任何隻字片語的記錄，都像發光的燭火，照亮追溯祖先歷史的道路。

黃貴潮的阿美族名字叫Lifok，意思是「撿來的」，對於民國21年出生的他而言，當時家中兄弟姐妹眾多，母親要養活一家人相當不容易，因此，幫他取名為「撿來的」。

他在13歲那年罹患重病，為了保住性命，家人幫他改名為Oteng，意思是「死翹翹」；改名後，他果然獲得上蒼的垂憐而活下來。

黃貴潮、Lifok、Oteng，他的生命就名字一樣，撿來的、死過一次的人，但他從毀滅中走出來，用文學及音樂保存阿美族文化，他的日記也隨著他的人生閤上終止，留下最美好的記憶。

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