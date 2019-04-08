配合春遊補助 宜蘭縣加碼推「消費券」

2019-04-08 16:49

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣政府配合春遊專案，5至6月加碼推出「消費券」；週日至週四到宜蘭住宿的房客，除觀光局補助，還可向旅宿業者索取每房200元「消費券」，憑券可至合作的休閒農場、觀光工廠、博物館家族等購物消費，不能折抵現金。

宜蘭縣配合觀光局在4至6月推出專遊專案，自由行部分，觀光局補助宜縣2400萬元，遊客在週日至週四入住，每房補助500元，每人優惠1次；團客部分補助宜蘭800萬元，每團以3萬元為限；計畫雖至6月，但經費用完即結束。

另，縣市政府春遊加碼部分，宜縣預計5月1日上路，觀光局補助1000萬元，縣府自籌250萬元；宜縣將製作公版「消費券」，由旅宿業者發給入住房客每房200元，憑券可至合作的休閒農場、觀光工廠、博物館家族消費，不能折抵現金。

縣府指出，4月有清明連假，也有宜蘭綠色博覽會，搭配觀光局補助，已有誘因吸引遊客到宜蘭，5至6月是旅遊淡季，因此加碼推出「消費券」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/