投縣首座縣道落石攔截網 完工

2019-04-08 17:00

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮縣道131線牛洞易落石路段，縣府去年展開邊坡防護工程，施設2層落石攔截網並通過落石測試，連同邊坡噴漿工程最近全部完工，成為縣內率先設有落石攔截網的縣道，提供埔里、魚池鄉親安全回家的路。

埔里鎮與魚池鄉重要聯絡道路縣道131線，指標4.6公里牛洞路段經常發生落石，前年底落石不偏不倚砸中路過自小客車，導致車上女駕駛受驚失控撞山壁，不幸車毀人亡，引起兩地鄉親憤怒，要求一條能安全回家的路，縣府考量該路段腹地不足，緊鄰溪流，不利興建明隧道，由中央全額補助3500萬元興建落石攔截網。

落石攔截防護網分2層，上層高度6公尺、長170公尺，下層高度3公尺、長50公尺，今年元月特別進行原位落石攔截試驗，成功攔截從15公尺高落下的1.1噸重石塊，農曆春節後持續調整增補攔截網，並進行邊坡噴漿作業，最近天氣穩定，施工順利，工期原訂到4月底，已經提早完工，原本施工期間白天只開放4個時段通行，也提早解除交通管制，方便兩地鄉親通行。

縣府工務處表示，最近會辦理工程驗收，將是縣內率先設置落石攔截網的縣道，可望大幅提升行車安全。

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