屏東數學奇才 吳柏翰錄取雄中科學班

2019-04-08 15:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立中正國中九年級學生吳柏翰從小展現數學天份，小一開始數學科就越級上課，2016年暑假在澳洲AMC數學能力檢定中，獲小學高年級卷滿分獎，當時全球僅6人，2017年2月挑戰美國中學數學分級能力測驗AMC10拿到滿分，全台僅3人；今年他更展現數理實力，錄取高雄中學科學班。

吳柏翰畢業自屏東縣立仁愛國小，目前是中正國中數理資優班學生，幼年時就對數字很敏感，小學一年級時，老師發現他數學理解力極強，推薦他參加資優檢定，從此數學均越級上課；他沒有補習，是父母買了成套的數學教材，讓他自學，並鼓勵他參加各類數學能力測驗與競賽，屢獲佳績。

吳柏翰在國中七年級時，就入選南部高中學生數學科學研究人才培育計畫公費生，每週到中山大學上課，該計畫公費生僅30人，2年下來他擠下高中生，以第1名的成績結訓。

今年他報名高雄中學科學班，第一階段筆試的數學就拿下96分，複試的各科實驗、口試與筆試也表現精彩，本月放榜，他以總分逾470分高分正取雄中科學班；他表示，解完數學題目時，很有成就感，日後盼能繼續朝數學發展。

中正國中已經連續3年都有學生錄取雄中科學班，展現培育資優生的實力。

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