乾旱！ 屏東部落嚴重缺水

2019-04-08 14:32

〔記者邱芷柔／屏東報導〕天公不作美，各地水情吃緊，屏東縣三地門鄉、瑪家鄉、內埔鄉及禮納里部落等地區，約有3300戶從清明連假開始面臨水情吃緊，延管末端、高處住戶抽不到水，嚴重衝擊地方生計。

水公司除了緊急派水車協助應急，今天各部落代表、水公司、屏東縣政府水利處及原民處共同召開會議，協調鑿井、尋找水源事宜，希望解決極端氣候帶來的乾旱情形。

三地門鄉三地村長唐有財說，現在每天最起碼接300通電話，都是村民反映缺水，他不定時透過村長廣播限水、配水，雖然水公司緊急派兩輛水車進駐日托中心與關懷據點，維持基本民生用水，但這不是長久之計。

內埔鄉水門村長李麗鳳也表示，他們叫做「水門」卻沒有水可以用，目前缺水多日，除了影響生活，更有許多小吃業者苦喊沒辦法做生意。

水公司屏東營運所主任黃貴麟表示，目前地方上原供水井有水量不足、供水不穩定的問題，初步派水車解決燃眉之急，另外近年也評估多處鑿井地點，在考量水源的穩定性及含沙量等永續使用條件後，「內埔鄉隘寮段722地號」最合適開鑿，但仍需要相關單位同意，如能順利開發，預估工期最快1年就可完工，屆時即能解決屏北原鄉地區枯水期缺水問題。

三地門鄉長Cemelesai也提出，三地門鄉三地、德文、達來3村現正面臨嚴重缺水，早年德文有自來水系統，莫拉克風災對該系統造成破壞後已停用10年，但該地水源豐沛，希望水公司協助恢復德文自來水系統解決地方缺水情形。

屏縣府原民處處長伍麗華表示，會議結果可分成長期與短期規劃，兩者可並進，長期部分，將敦促相關單位辦理三地門鄉德文、達來的水源會勘，評估恢復該地自來水系統，短期部分將與原民會溝通，協助給予鑿井預定地居民相關回饋，尋求鑿井的多贏局面，紓解地方枯水期壓力。（15:45更新）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/