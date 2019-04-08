春遊補助走藍色公路 5大離島航線配合祭優惠

2019-04-08 13:31

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部航港局全力推動「藍色公路」，並配合觀光局與地方政府4月至6月的的春遊補助專案，輔導轄管航運業者推出優惠方案，包括基隆─馬祖、布袋─馬公、台東─綠島、蘭嶼、後壁湖─蘭嶼航線等5大航線均響應，提供國人漫遊台灣離島的更優惠選擇。

航港局表示，為推廣藍色公路，已鼓勵航運業者於今年3月23日投入全台第一艘最新高速客輪「雲豹輪」，經營離島藍色公路，並於試營運期間祭出優惠船票，獲得熱烈迴響；針對觀光局與各地方政府推出的春遊專案，也鼓勵各海運業者提供優惠票價，以利國人前往離島，體驗各地的在地觀光資源、特色與活動。

基隆─馬祖航線適逢4至6月為藍眼淚觀光季，4月15日起至6月30日，提供團體旅客從馬祖至基隆船票優惠，限量50團、總計800人，並每人加贈馬祖特色溫酒壺。

布袋─馬公航線則配合今年澎湖國際海上花火節，自4月18起至6月27日，全票16人同行、1人免費；早鳥票訂票後3日內付款，平日享至少8折、假日至少9折優惠；網路訂票方式搭乘「雲豹輪」高速船享85折優惠。

台東富岡─綠島航線因應旅遊旺季即將來臨，透過旅行社、飯店、民宿等通路購買船票，享20人以上團體票優惠方案。台東富岡─蘭嶼航線、屏東後壁湖─蘭嶼航線則適逢每年4至6月為蘭嶼達悟族原住民捕捉飛魚的季節，年滿12歲至25歲在學學生享來回2100元優惠價。

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