國定古蹟二沙灣砲台 遭人惡作劇塞入土石枯枝

2019-04-08 13:25

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市國定古蹟二沙灣砲台，是民眾運動、觀光的場所，清明節4天連假過後，卻發現有人蓄意把土石、枯枝塞入砲管裡，遊客看了傻眼不已，基隆市政府表示，文化資產場所維護不易，請愛護環境，勿惡作劇，若毀損古蹟、考古遺址，最重可處5年以下有期徒刑，得併科最高2000萬元罰金。

在基隆中正公園上的二沙灣砲台建於西元1840年，它的位置正好在漏斗狀的基隆港頸部，捍守海口門戶要道，兼顧港內及外海的防禦地位，是當時保護基隆的最佳屏障。還有一座「海門天險」城門及多座砲盤區，居高臨下，顯示出這座位於基隆東側山上的砲台易守難攻的險要地勢。

但今天上午有晨運民眾發現，砲台被人用土石、枯枝塞入砲管，民眾聞訊紛紛撻伐說，「太誇張了」、「很扯」，批評惡作劇的人很沒公德心，還有人說「頭殼壞了」。

市府表示，依文化資產保存法規定，毀損古蹟可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上、2000萬元以下罰金，這個行為很不可取，呼籲民眾拿出公德心，展現生活素養，請勿再把惡作劇當成好笑的事情，歡迎家長帶小孩上來散步眺望風景，但不要把小孩的惡作劇行為當作「不懂事」、「還小」，因為身教重於言教。

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