停車、找車位更便利 台南智慧停車格啟用

2019-04-08 12:34

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市智慧路邊停車計費系統，第一階段422席停車格位今天啟用，藉由車輛偵測、車牌辨識自動計費，取代傳統的人工開單，希望提升南市停車熱區的車位周轉率。

台南市智慧路邊停車計費系統，今天上午由市長黃偉哲與宏碁公司創辦人施振榮等人剪綵啟用，第一階段設於東區林森路、小東路段，及永康區正南五街。

交通局長林炎成表示，車主將車子停放於智慧停車格後，計費柱即會辨識車號及記錄停車起迄時間，車主可以在車輛駛離前，持一卡通或悠遊卡感應繳費，也可以在駛離後，再使用台南好停APP行動支付，或於隔日起至便利超商補單繳費。

民眾還可下載台南好停APP，查詢智慧停車收費路段的即時剩餘格位，減少找車位的時間。

黃偉哲表示，台南市的道路開闢與停車格位增加速度，一直比不上車輛成長率，智慧路邊停車計費系統對改善台南市停車格位周轉率、降低找車位造成的廢氣排放很有幫助，希望這套系統擴大使用規模，也可讓城市幸福多一點。

施振榮指出，這套系統是台灣轉型升級的指標案，也成為世界性研討會的案例，未來台灣智通產業會以內需帶動外銷模式發展，創造出能提供人民優質生活的價值，並打入國際市場。

林炎成說，市府雖已創造了10幾萬個路邊停車位，但仍不夠停，去年與宏碁智通公司簽署BOT合約，預計將建置2000席智慧路邊停車系統。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/