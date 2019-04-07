5/18續舊緣 消失38年的新竹縣北埔鄉內豐國小找校友

2019-04-07 20:50

［記者黃美珠／新竹報導］已經消失38年的新竹縣內豐國小5月18日要開跨屆的「校友同學會」！該校第12屆畢業生、北埔鄉外坪村村長楊文國今天發出這樣的動員令，還跟學長陳阿龍一起搶先帶領大家回去該校遺跡回憶童年求學的有趣往事。

陳阿龍說，內豐國小很迷你，每屆學生都只有1個班，他們家3代、6口人都是校友！

該校原是私人製茶廠，國民政府來台後在此辦夜校教當地人學講北京話，其父陳阿和就在這裡學會講國語。

後來他跟妹妹，他的子、女、以及太太的姪兒也都在這裡唸小學；小侄兒當年是第22屆學生，但因內豐國小辦學只辦到第21屆就被裁併了，所以小侄兒拒絕被強迫轉學，還曾驚動縣府派專車接送避免中輟，這在1970年代封閉的台灣社會一度鬧上新聞版面。

陳阿龍說，他小時候很頑皮，上課時曾把全班帶上山採楊梅去，校長氣得本要處罰，卻因自己的寶貝女兒也在班上，結果就不了了之。

楊文國卻語帶遺憾的說，自己小時候中規中矩，卻很羨慕那些膽大、調皮的同學。記得夏天天氣熱，很多人都會溜去學校附近的小溪玩水。大家為了避免被家長逮到，常常到了溪邊就把衣服全部扒光，光溜溜地盡情暢玩，回家前再把衣服1件件穿回去，果然神不知鬼不覺，這讓他非常羨慕，迄今難忘。

他說，母校開辦雖短短僅26年就因人口外流而走入歷史，但也培育出436名學生，還有百餘名教職員曾在此服務過。該校更位於台灣知名武裝抗日的「北埔事件」所在村落，歷史意義不凡。

他說，根據內豐國小最後1任校長楊鏡汀所做的專刊資料顯示，該校在1956年先以大坪國小內坪分班的角色，提供當年北埔內、外坪2村孩童就近入學的機會。

5年後獨立成校，卻因後來人口外流嚴重，於1982年再度成為大坪國小內豐分校終而被裁撤。

該校培育出的21屆、436名畢業生，第1屆的學長姐現已年過70，最後1屆的學弟妹也大概年約45、6歲了。

3年前，在該校前任校長范春土告別式上，首屆學姊羅嬌蓉有感而發提議召開跨屆的「校友同學會」，經奔走聯繫多時，今年總算塵埃落定，羅嬌蓉就是總召集人，大家用「校園已蕪，胡不歸？」為名義，號召內豐人5月18日中午在五指山的灶君廟餐廳團圓敘舊，也順便可重回舊校看看殘存的遺跡，一起遙想當年的頑皮事。

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