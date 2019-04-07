紀念鄭南榕逝世30週年、時力新竹市黨部辦言論自由紙飛機活動

2019-04-07 21:23

［記者洪美秀／新竹報導］今年是民主鬥士鄭南榕為爭取百分之百言論自由逝世30週年，時代力量新竹市黨部今天下午舉辦「飛吧！紙飛機！2019年言論自由日親子活動」，透過紙飛機競技、故事劇場和絹印活動，讓大人、小孩一同認識鄭南榕及其事蹟，藉此紀念4月7日「言論自由日」，象徵言論自由的可貴。

時代力量新竹市黨部主委、也是新竹市議員的林彥甫說，2017年時代力量為對抗當時勞基法砍7天假，經由網路票選出七個值得台灣人紀念的日子作為放假日，其中4月7日的「言論自由日」是7天假的其中一天，期許透過轉型正義、提升勞動權益的核心價值。

今年時力新竹市黨部透過舉辦紙飛機競賽，以遊戲方式，讓言論自由的精神與日常生活產生連結，並透過較輕鬆的方式，讓孩童懂得珍惜得來不易的民主價值。

市議員蔡惠婷與廖子齊表示，此次在中埔里集會所舉辦親子活動是與在地團隊「磚木取夥故事劇場」和「玩印工作坊」合作，透過說故事方式，讓故事中那架自鐵窗裡飛出的紙飛機，跟大人小孩說說鄭南榕和《自由時代週刊》的事蹟，並讓大家動手做，為自己絹印一張飛機圖案的明信片，做為言論自由日的紀念物，並藉此紀念民主鬥士鄭南榕逝世30週年。

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