嘉市鞦韆節登場 宜蘭盪鞦韆冠軍挑戰12公尺高空鞦韆

2019-04-07 13:08

〔記者王善嬿／嘉市報導〕「嘉義市鞦韆節」今天上午登場，為挑戰高近5層樓、12公尺的高空鞦韆，除在地居民報名參賽，還吸引國內外好手挑戰，其中25歲健身教練曾上泰，去年及前年分獲宜蘭蘇澳、礁溪盪鞦韆競賽冠軍，今年首次參加嘉義市高空盪鞦韆，賽前勤做深蹲運動，鍛鍊腰、腿力，不過有別宜蘭賽事，覺得嘉市高空鞦韆更需要短程爆發力。

上午比賽啟動儀式，監察院長張博雅、嘉義市長黃敏惠及市議會議長莊豐安、立委李俊俋雙雙登鞦韆架體驗。

黃敏惠表示，高空盪鞦韆已有250多年歷史，從取材搭鞦韆架、比賽都遵行傳統，且在農曆3月3日前後舉行，以此方式來慶祝玄天上帝誕辰，這也是嘉義市獨特的文化，將跟玄天上帝擲筊請示研議，未來希望能擴大舉辦；莊豐安說，往年鞦韆節都只有一天就結束，認為明年可多舉辦一天，藉此吸引更多人來嘉義市。

今天來挑戰高空鞦韆的還有來自哥倫比亞的台灣女婿貝品樂，來台8年目前在嘉義教英文，貝品樂的妻子從網路看到這個比賽，鼓勵他參賽，貝品樂說，賽前以為高空盪鞦韆很簡單，因而完全沒有訓練、準備，真正上場才發現鞦韆架離地面很高，且盪鞦韆時發現自己沒有力氣，稱讚這比賽真的很刺激、特別，希望明年做好準備、再來參加。

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