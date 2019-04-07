掌握幼兒發展有撇步 東基兒科醫：兒童健康、衛教手冊超實用
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2019-04-07 12:25

［記者王秀亭／台東報導］新手爸媽照顧寶寶問題多，常四處問人求解答，台東基督教醫院小兒科醫師鄭弋表示，育兒寶典其實就在新手父母身邊，寶寶出生時一定會領到「兒童健康手冊」、「兒童衛教手冊」，實用又易得，隨時翻閱找解答，有助了解寶寶的發展關鍵及應注意事項。

據國民健康署統計，免費提供7歲以下兒童7次預防保健服務，平均利用率近8成，也就是2成孩童沒善用，鄭弋指出，偏鄉沒善用這項服務的比例會更高，因而在小兒健檢門診中，當新手爸媽為如何照顧孩子而焦急時，不斷鼓勵仔細閱讀兒童健康、衛教兩本手冊，並直接在手冊上標記解答，還附註說明。

鄭弋指出，嬰幼兒在每個階段都有需要注意的問題，例如牙齒塗氟問題，兒健手冊上說，長出第一顆牙就可找牙醫塗氟，刷牙時還需使用含氟量1000ppm的牙膏，還要記得告訴牙醫師想用「氟漆」；6個月大就可開始練習使用杯子，因為兒健手冊中指出，12個月大要養成使用杯子習慣，並藉段奶瓶餵奶。

兒健手冊上的「兒童發展連續圖」更應時時翻閱，鄭弋說，家長一旦發現小孩的實際發展和所寫的有落差，有可能是家長未給孩子足夠的刺激，可先陪著小孩練習2個月，仍沒進步，記得要道醫院檢查。例如一位1歲6個月大的小孩，因大人不曾給孩子筆和紙，孩子自然不會用筆塗鴉，給予使用的機會後，才能知道孩子是否會使用。

鄭弋表示，嬰幼兒照顧教養須注意的事情眾多，例如四個月大才能開始吃副食品；每隔半年，就可塗氟，保護牙齒；3歲半到4歲是看眼科的最佳時機，而這些孩子健康切身的好料，都在國健署發給家長的雙寶典裡。

  • 台東基督教小兒科醫師鄭弋力推國健署給每位新手爸媽的雙寶典兒童健康、衛教手冊。（記者王秀亭翻攝）

    台東基督教小兒科醫師鄭弋力推國健署給每位新手爸媽的雙寶典兒童健康、衛教手冊。（記者王秀亭翻攝）

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