掌握幼兒發展有撇步 東基兒科醫：兒童健康、衛教手冊超實用

2019-04-07 12:25

［記者王秀亭／台東報導］新手爸媽照顧寶寶問題多，常四處問人求解答，台東基督教醫院小兒科醫師鄭弋表示，育兒寶典其實就在新手父母身邊，寶寶出生時一定會領到「兒童健康手冊」、「兒童衛教手冊」，實用又易得，隨時翻閱找解答，有助了解寶寶的發展關鍵及應注意事項。

據國民健康署統計，免費提供7歲以下兒童7次預防保健服務，平均利用率近8成，也就是2成孩童沒善用，鄭弋指出，偏鄉沒善用這項服務的比例會更高，因而在小兒健檢門診中，當新手爸媽為如何照顧孩子而焦急時，不斷鼓勵仔細閱讀兒童健康、衛教兩本手冊，並直接在手冊上標記解答，還附註說明。

鄭弋指出，嬰幼兒在每個階段都有需要注意的問題，例如牙齒塗氟問題，兒健手冊上說，長出第一顆牙就可找牙醫塗氟，刷牙時還需使用含氟量1000ppm的牙膏，還要記得告訴牙醫師想用「氟漆」；6個月大就可開始練習使用杯子，因為兒健手冊中指出，12個月大要養成使用杯子習慣，並藉段奶瓶餵奶。

兒健手冊上的「兒童發展連續圖」更應時時翻閱，鄭弋說，家長一旦發現小孩的實際發展和所寫的有落差，有可能是家長未給孩子足夠的刺激，可先陪著小孩練習2個月，仍沒進步，記得要道醫院檢查。例如一位1歲6個月大的小孩，因大人不曾給孩子筆和紙，孩子自然不會用筆塗鴉，給予使用的機會後，才能知道孩子是否會使用。

鄭弋表示，嬰幼兒照顧教養須注意的事情眾多，例如四個月大才能開始吃副食品；每隔半年，就可塗氟，保護牙齒；3歲半到4歲是看眼科的最佳時機，而這些孩子健康切身的好料，都在國健署發給家長的雙寶典裡。

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