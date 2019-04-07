慈濟新住民美容證照班 11人檢定過關圓夢

2019-04-07 12:06

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄沿海地區有不少新住民婦女，慈濟基金會岡山志業園區首度開辦新住民職訓檢定專班「美容證照班」，11名參加美容丙級檢定的學員全數過關。

班導師鄭春梅表示，2004年慈濟志工走進高雄沿海地區社區，發現外籍配偶比例很高，這群新住民姊妹跟台灣婦女一樣相夫教子、侍奉公婆，甚至外出工作幫助家計，但礙於語言障礙、宗教、風土民俗與生活習慣的差異性，付出百倍心力卻不見得獲夫家與社會認同、肯定，因此開辦「蕙質蘭心外籍配偶成長班」，教授華語文、茶道、花道、烘焙烹飪、水果雕飾與宴客、美髮與融入台灣風俗民情的多元課程。

為幫助新住民擁有專業證照，開拓更多就業機會，去年4月首度開辦美容證照班，安排保養彩妝品牌經理人、勞委會美容丙級、乙級證照命題委員、多家技職大學助理教授盧麗淑傳授美容相關技能，吸引32人報名研習，其中，14人結業後報考美容丙級證照，除1人考前放棄，2人當天因故缺考外，上考場的11名學員全數通過檢定。

年僅18歲的曾麗如，是全班的小鮮花，她在襁褓時就隨著阿姨鄧舒丹參加每一堂的蕙質蘭心外籍配偶成長班，身為新住民二代，她每週一到週六上課、學鋼琴，週日跟阿姨上美容證照班，去年一整年天天充實，不僅全班學測第一名，還通過汽、機車、美容丙級證照與鋼琴十級檢定，今年即將升大學的她，目標就讀財經法律，立志未來要當一名鏟奸除惡、主持社會正義的法官。

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