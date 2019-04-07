佛光山宏法社宣揚「三好」 女童發願說好話助父建立自信

2019-04-07 12:07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市佛光山宏法社昨邀請泰華寺主持心定法師，為325名信徒主持皈依受戒儀式，許多人攜家帶眷、祖孫三代一同來聽法師開示，並以做好事、說好話、存好心作為奉行「三好」的目標；小學二年級的吳小妹妹就童言童語說，希望幫媽媽照顧妹妹、幫老師管理秩序、對爸爸說好話建立信心，落實「三好」。

心定法師表示，身邊事物不斷變化，人生不免遇到挫折苦難，若能找到信仰作為依靠，透過佛法的指引改變人們面對各種人、事、物的態度，進而提升自己、廣結善緣。心定法師強調，改變心靈、提升智慧勝過擁有無比財富，藉由落實三好，不僅能讓內心輕鬆愉悅，也能將這份向善力量傳遞給更多人。

法會中吸引325名信徒攜家帶眷到場聆聽，有高齡94歲的長者，也有還在襁褓中的孩子依偎在母親臂膀中感受佛法薰陶，其中小學二年級的吳小妹妹在家人帶領下，參加多次佛法講課，小小年紀也有所體悟，童言童語地說道，佛陀希望世人能做好事、當好人，因此她要「幫媽媽照顧妹妹、幫老師管理秩序、對爸爸說好話建立信心」，可愛又感人的宣言讓莊嚴的現場也傳出歡笑聲。

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