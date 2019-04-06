龍崎春筍上市 產量減少卻未帶動價格

2019-04-06 16:22

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「全年無休」的台南龍崎綠竹筍，春季收成上市，農會啟動共同運銷，受乾旱的影響，到貨量減半，卻未因此帶動行情，目前頂級品在台北果菜市場拍賣價格每公斤270元，比以往同期少了近百塊錢。

一般綠竹筍的產季，從4月份起，持續到中秋節之後，而龍崎區農會第12蔬菜產銷班因栽培管理得宜，無論春、夏、秋、冬，都可採收，深受饕客歡迎，成功建立市場口碑。

班長陳照昇表示，受暖冬影響，今年春筍產季提前，但因降雨不多，環境偏乾，除非人工灌溉，否則收成反而減少，目前共同運銷的單日到貨量，僅去年同期的一半。

龍崎運銷的綠竹筍，嚴格區分6級，穩定市場品質，弔詭的是，最上等的批發價格，目前每公斤才270元，比去年同期產量正常時還低了近百塊錢，收成減少，卻未帶動行情，讓農民有苦難言。

陳照昇認為，中央在補助滯銷水果時，也應提出周全的政策，尤其更要鼓勵栽種認真、用心的農民，讓優質的產品，獲得相對等的市場價格與行情，才有動力繼續向上提升。

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