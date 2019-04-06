出席「國際慈悲關懷日」談長照 柯P：台灣問題是老得太快

2019-04-06 12:47

〔記者林家宇／台北報導〕台北市長柯文哲今午出席內湖區湖興里「第二屆台北市國際社區關懷慈悲日」。談到台灣長照議題，柯P表示，人口老化並不是問題，重點是「老得太快」，加上隨之而來的少子化，讓社會難以應付。

柯文哲致詞時談到，依照華人社會的風俗習慣，比起住在外面的養老機構，長輩還是比較喜歡待在社區和家中，因此，長照居家化、社區化成為市府目標，這幾年台北市也開始發展居家醫療、居家護理等照護服務。此外，台北的優勢是市立聯合醫院方便和市府各局處協同作戰，以及「市長是醫生，講什麼都聽得懂。」

柯文哲提到，市府在去年引進國際慈悲關懷城市理念，並把4月6日訂為國際慈悲關懷日。至於到底要如何制定出適當的社區照護服務？柯坦言「還在摸索」。但他強調，想沒有用，要去做才知道，目前的方式就是把市府各局處資源整合，石頭湯計劃就是按照這個概念執行，在發現問題時隨時提報。

柯P認為，人口老化並不是問題，問題在於「老得太快」，因為戰後嬰兒潮的關係，台灣人口大增，少子化則隨之而來，兩個因素合在一起導致社會難以應付。

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