貓纜系統今午異常 幸無人受困

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市貓空纜車轉角二站今日11點37分，因控制系統異常警訊，無法正常運作。
北捷表示，維修人員還在處理中，但事發當下已依照標準流程讓旅客至附近車站下車，同時啟動公車接駁，並無旅客受困。
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