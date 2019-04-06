張忠謀獲百人會頒發終身成就獎

2019-04-06 12:58

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球晶圓代工龍頭廠台積電創辦人張忠謀於美東時間4月5日晚間出席第30屆百人會（Committee of 100）年會晚宴，獲頒終身成就獎，以表揚他在全球技術創新的傑出成就與貢獻，張忠謀夫人張淑芬及家屬也陪同他出席頒獎晚宴。

百人會成立於1990 年，總部設在紐約，是一個以華裔精英為主的美國華裔非盈利組織，發起人包括建築師貝聿銘、音樂家馬友友以及企業家楊雪蘭等人。百人會的宗旨在於促進中美之間的相互了解，與政治、經濟、社會的交流，是美國最有影響力的華人組織之一，目前成員約有 150 位，張忠謀於2005年加入成為會員之一。

這次年會除了張忠謀獲獎之外，貝聿銘也獲頒百人會的全球建築設計終身成就獎，美國國際集團前任總裁莫里斯·格林伯格（Maurice R. Greenberg）則獲頒百人會促進美中關係終身成就獎。晚宴於紐約廣場飯店（The Plaza Hotel）舉行，其他會員貴賓及名流也齊聚晚 宴互相交流，共襄盛舉。

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