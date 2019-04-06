西門町12年前也曾遇黑暗期 商圈復活原因是這個

2019-04-06 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕近來東區商圈不少名店收攤，先前也有資料顯示，台北市不少商圈出現衰退潮，近3年來僅西門町商圈持續成長。其實12年前西門町也曾遇到黑暗期，西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫說出商圈復活原因。

《聯合報》報導，10多年前東區興起，西門町面臨黑暗時期，房東也出現是否要降租的爭執，但眼前最急迫的是店面持續關門，人潮不再。報導指出，劉家鑫表示，當時他力勸房東降租，聯合降了一成五至兩成，並透過小店舖經營模式增加人氣。

報導表示，劉家鑫建議要挽救商圈，要先減租，房東也要站出來管理商圈，或是把大店面分租。

屋比房屋比價平台資訊顯示，從網路店面待租量來看，以具有東區、師大夜市、通化等知名商圈的台北「大安區」待租量體最大，店面市況也最慘。

本報報導，房仲業也分析東區難降租的原因，像是部份房東早年持有、無資金壓力，不急著降房租找租客，或是大咖投資客持有，若降租將拉低租金收益率，連帶衝擊房價，因此不敢大幅降租，造成空置率居高不下。

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