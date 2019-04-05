獨家》為鯝魚「助產」 清大師生摸黑這樣做…

2019-04-05 19:22

〔記者黃美珠／竹東報導〕鯝魚的繁殖季要來了，每隻抱卵1、2000顆的鯝魚媽媽們為了回到上坪溪上游的低溫水域繁衍下一代，卻不幸在上坪堰就「卡關」！因為當年為了寶山水庫取水而蓋的攔水壩過高，而之後蓋的、讓牠們能溯游而上的魚道又沒有功能。為此，國立清華大學生命科學系教授曾晴賢帶著學生和助理，5人入夜後摸黑下水網魚，直接幫200條鯝魚爸媽飛躍約2層樓高大壩，讓牠們直抵上坪溪上游，準備快樂迎接新生命。

曾晴賢師生猶如鯝魚媽媽們的「助產士」，他則自覺更像是「鯝魚媽媽的護衛天使」。

他說，鯝魚就是俗稱的「苦花」，屬於冷水性、體外受精、1年多產的魚種。成魚雖可適應攝氏20到25度的水溫，但要成功繁衍下1代，須在15度以下的溪流才行。

鯝魚在台灣的分布非常廣，從平地到海拔1700、1800公尺都看得到，雖非保育類，但牠們的存在是河川乾淨的一種指標，因為牠們取食的矽藻只生長在沒有受到污染的河底。

曾晴賢也提醒，物種的保育不是從瀕危才要展開，平時就應珍視各個物種。以實際觀察的溪流現況為例，從生態種類變少，或明明可以生長到10幾年的魚種，現在都只能看到僅2、3年大的小魚而已，這就意味當地的生態已經遭受了危害。

至於保護鯝魚考量的就是：牠們的棲地漸漸多被破壞，繁殖季節大魚肥美引來的人類捕撈壓力，以及鯝魚對水溫相當敏感會影響繁殖。

曾晴賢說，鯝魚在15度的河水中雖有百分之百成功繁殖的能力，但只要上升2度，成功率就下降到只剩6成。如果再不保育，鯝魚有一天就會成為台灣的歷史。

在頭前溪流域，鯝魚每年4月到10月都能產卵，但隨溪水溫度上升，鯝魚爸媽們就須努力溯游回到上坪到五峰之間的低溫水域去準備繁殖。

只是竹東上坪堰的攔水壩高達7.74公尺，鯝魚媽媽頂多只能跳高1米。北水局雖在上坪堰右岸興築魚道供溯游，但魚道遠離上坪溪主河槽，這讓聚集在攔水壩下方「消能池」、準備要溯游的魚群無法正確找到在堰體下方的魚道入口，最後只能猶如自殺般不斷朝排沙道跳、撞！

而在上坪堰上方的魚道出口，其實就是上坪溪水往下游的入口，卻偏偏總是在豪雨過後淤積，無法正常通水，如此一來，魚道無水，加上魚找不到魚道，以致這個魚道完全喪失生態廊道功能。

在魚道獲得改善前，曾晴賢決定率學生、助理摸黑護衛鯝魚媽媽，趁著魚兒在夜晚比較不會躲藏的特性，拋灑比較無害的細網目手投網抓魚，交給助理丈量記錄相關資料後，隨即請壩上的學生接駁把魚送回到上游的溪水去，順利完成牠們傳宗接代的重責大任。

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