辣妹跟著陽光走！ 墾丁音樂季酷熱逼出比基尼

2019-04-05 18:55

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁春天音樂季進入第二天，「滿州山谷音樂季」今天傍晚起也加入吶喊，充滿原住民風格的南排灣古謠，搭配上當地創作樂團，展現屬於恆春半島的原創音樂魅力，與墾丁地區的熱鬧的「夏都春宴」南北輝映，炎熱天氣也逼出海灘處處可見的比基尼辣妹。

進入最高潮的「夏都春宴」，海灘從下午就擠滿各國比基尼辣妹戲水打排球，晚間重頭戲「比基尼大賽」，更期盼將現場氣氛帶至最高點；墾丁大街上各式超跑名車也紛紛進入大街，辣妹們也沒放過機會爭相合照，展現墾丁音樂季特有奔放風格。

首度登場的「滿州山谷音樂季」，為了打造全新的春假原創音樂品牌，不同於過去商業氣息濃厚的場次，除了連兩天完全免費進場，歌手更是清一色的在地及原住民創作歌手，包括卓秋琴、吳永勝、徐妹、巴魯、吸引力樂團、到底樂團與399樂團等聯手獻唱，搭配靜謐的滿州山野氣氛絕佳。

其中最知名的吸引力樂團來自來義鄉古樓村，創立至今已經16年，分別有主唱郭忠義、吉他暨主唱高喬中、吉他手謝晉昇、BASS手郭忠信與爵士鼓手郭明勇，下午率先開唱炒熱氣氛，溫暖歌聲吸引不少民眾聆聽，活動過程仰望天空，還能欣賞繁星點點，不少樂迷直呼有20年前音樂季的質樸感受。

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