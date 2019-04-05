1萬6千隊較勁國際大學程式競賽 台大奪全球第5佳績

2019-04-05 18:12

〔記者吳柏軒／台北報導〕國際大學程式競賽（ICPC）今年邁入第43屆競賽，台灣大學資工系團隊遠赴葡萄牙與135隊世界各國好手同場較勁，歷經昨一整天賽事，台灣時間今下午宣布成績，台大拿下全球第5名，在總數1萬6千多隊中獲得佳績。

台大電資學院院長張耀文越洋取得台大佳績消息，他表示，ICPC（International Collegiate Programming Contest）競賽由美國電腦協會（ACM）主辦，總部在美國貝勒大學，賽事歷史悠久，今年已邁入第43屆，主要是鼓勵世界各地的資工領域大學生，同場較勁考驗程式專長，找出程式教育最頂尖的大學。

張耀文說，今年賽事共有1萬6千多隊，先在全球各地的分站進行區域競賽，脫穎者才能繼續往上爬，台大團隊由學生王彥仁、陳博彰、高暐竣及鄭卜壬（預備）等組成，一路過關斬將，與其他135隊取得最後決賽資格，3月29日飛往決賽場地－葡萄牙的波圖爾大學，在領隊教授傅楸善等協助下，昨日展開一整天的最終決戰。

今年ICPC決賽，共出11道題目，並要全球135隊決賽隊伍同一場地，展開24小時解題；張耀文說，題目通常包羅萬象，有工程、數學、邏輯等領域，而比賽緊張刺激，每1隊只要解完1題，就會立刻升起答對的氣球，其他隊伍通通看得見，賽事除了要答題正確，更要比拚速度，考驗學生抗壓性。

最後，賽事今天計算數全球成績，第1名由莫斯科國立大學奪下，第2名是麻省理工學院，第3名是東京大學，第4名是華沙大學，第5名是台灣大學。

張耀文統計，今年賽事中，不少知名大學都被台大打敗，如韓國首爾大學（第7）、中國北京大學（第13）、英國牛津大學（第16）、英國劍橋大學（第18）、美國哈佛大學（第26）等，呈現台灣資工教育卓越。

張耀文表示，台大從1997年開始陸續參加ICPC，歷年排名不差，都可拿到全球14名以上，並曾在2010年拿下全球第3名的最佳成績，但當年參賽隊伍是7千多隊，而今年參賽隊伍暴增到1萬6千多隊，台大拿下全球第5，實屬不易。

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