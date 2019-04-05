簡約、節葬風氣漸起 新北環保葬比率提升至5.5％

2019-04-05 18:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是清明節，家戶都有掃墓習俗。新北市近年選擇環保葬的比率逐年攀升，從2014年的3.28%提升到2018年的5.5%，顯示隨時代變遷，民眾喪葬觀念改變，環保葬已逐漸為國人接受。

根據新北市民政局統計，2014年死亡人口數為2萬1935人，其中選擇植存樹葬與海葬的人數分別為682人及37人， 2018年死亡人口數為2萬3929人，選擇植存樹葬與海葬的人數分別為1250人及67人，過去5年環保葬比率從2014年的3.28%、3.56%、4.83%、5.34%成長到去年的5.5%。

民政局說明，植存是在政府劃定的特定綠化地點、花園或森林，將火化後的骨灰經研磨處理後納入土中，不立碑、不造墳、不記亡者姓名，供土地永續循環使用，市府在三芝區青山路的示範公墓闢建「三芝櫻花生命園區」，是國內首座由公部門設立的骨灰植存專區。

民政局發言人賴冠群分析，近年選擇環保葬的人數成長，主要與民眾的殯葬觀念改變有關，現今社會崇尚簡約、節葬，骨灰埋於土中化作春泥或拋灑大海，象徵回歸大自然。

賴冠群表示，市府推廣多元環保葬結合聯合奠祭，打造「綠色殯葬一條龍」服務，選擇聯合奠祭搭配環保葬，從大體接運、冷藏、洗身、著裝、化粧、大殮、靈車、禮堂到火化等21項流程，全數免費服務，已安置在塔內或撿骨後火化的先人骨灰，也可以參加環保葬。

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