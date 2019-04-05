通霄白西里、白東里濱海排水差 積水發臭還淹農田

2019-04-05 18:46

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白西里、白東里通往海邊的排水溝未設置側排水溝，導致排水功能不佳，無法適時宣洩雨水，原本要往外排的流水甚至「回流」，白東里一帶因無法宣洩的流水長期積在排水溝旁，時日一久優養化，散發出惡臭；白西里則出現雨勢一大雨水還會淹到附近西瓜田。

立法委員陳超明國會辦公室接獲陳情，會勘發現排水溝無側溝，的確已無法適時排水，要求主管機關經濟部二河局負責，初步將先清除積水及排水溝淤積物，之後重新設計排水系統後，再施工全面改善，二河局預計將於5月份提報期中報告爭取改善經費。

「味道真的很臭！」陳超明國會辦公室執行長邱俐俐說，她現場發現臭氣衝天，讓人難以忍受，可見積水嚴重狀況。

另外，白西里農民也指出，當地排水溝功能不良，雨水無法宣洩，甚至殃及農田，農民只能自己挖掘小土溝協助排水，但大雨一來積水曾淹死農民辛苦栽種的農作。居民擔憂遇到梅雨季，鋒面帶來豪大雨又要水淹農田。

白西里里長王堂滕說，之前就因為排水不良導致水淹農田，讓附近花生、西瓜農苦不堪言。

陳超明國會辦公室說，將要求二河局盡速清理當地積水發臭狀況，之後盡速提報工程改善計畫，全面重新設計排水溝系統，避免往後流水排不出去反而淤積的狀況再度重演。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/