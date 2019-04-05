宣傳自然葬！內政部提「海濱公社」網笑翻：最近流行包水餃

2019-04-05 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕今天是清明節、慎終追遠的日子，內政部應景地在臉書宣傳「環保自然葬」，小編舉例和傳統葬的區別，其中的「海濱公社」讓網友笑翻直呼，「小編簽了生死狀了嗎？」

「面對親人離別，還考慮住得『人擠人』的傳統葬嗎？」、「你聽過能讓親人獨享清幽的環保自然葬嗎？」，今天內政部小編在臉書粉絲專頁以幽默的口吻宣傳環保自然葬，將遺骸火化成骨灰後，透過海葬、樹葬、花葬等等的方式，讓骨灰回歸大自然，「不像傳統墓仔埔雜亂無章，也不似靈骨塔那種集合式宿舍，環保自然葬講求自然簡單，以清幽的環境、獨立寬敞的空間，讓先人舒適安詳地長眠於此」。

內政部小編附上對比圖解說，分析環保自然葬和傳統葬的不同，環保自然葬為透天住居，環境清幽寧靜，傳統葬則為集合住所，容易受到鄰居的干擾影響，不過傳統葬中最後一格的「海濱公社」，吸引了網友目光。

網友看到笑翻，「海濱公社是台中特有的吧！」「看到濱海公社我真的笑了」、「台中限定」、「海濱公社太潮了！潮濕的潮」、「內政部很會，幾霸昏」、「你知道最新潮流是包水餃嗎？」「消波塊是怎麼回事，難道小編想要變成打拋豬口味的水餃嗎？」「小編明年記得告訴我們海是什麼顏色啊！」

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