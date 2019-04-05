巨無霸春捲放蓮霧、烏魚子 潘孟安：屏東就是海派！

2019-04-05 16:51

〔記者邱芷柔／屏東報導〕清明節吃過春捲了嗎！各地春捲都有不同的特色用料，進軍網紅界的屏東縣長潘孟安今天再出招，潘孟安不僅用9張春捲皮挑戰「全國最大春捲」，更模仿「灑鹽哥」以蛇形刁手撒糖粉，笑翻粉絲，潘孟安也在春捲中包進蓮霧、烏魚子等屏東特產，當幕僚問到「聽說屏東人包春捲都很霸氣！」潘孟安直回「這不是霸氣，屏東人是海派！」為接地氣形象再添一筆，影片放上網2個小時，已有2.5萬人次觀看。

影片一開始潘孟安先挑戰猜測來自不同國家的春捲，包括越南生春捲及芋頭炸春捲、印尼香蘭椰絲卷、泰國河粉春捲等，信心滿滿的潘孟安，雖然最後只猜對1個，但他也不忘表示，屏東有許多新住民朋友，各地的春捲都很有特色。

幕僚緊接著問「屏東人吃東西是不是比較霸氣？」潘孟安笑說「不是霸氣，是海派！」說完立即捲起袖子挑戰全國最大春捲。

潘孟安利用9張春捲皮依序放入花生粉、蛋、紅蘿蔔絲、豆菜高麗菜等料理，讓人眼睛一亮的還有充滿屏東味的屏東蓮霧、洋蔥及烏魚子，最後捲起來的巨無霸春捲，讓潘孟安也不禁直呼「像是BABY一樣」。

潘孟安藉著影片行銷屏東農特產，除了充滿屏東味的春捲，他也推薦民眾可以搭配當季盛產的鳳梨與檸檬果汁，並力邀大家春假到屏東玩，應景的春捲挑戰影片放上臉書，2個小時已有2.5萬觀看人次，不少粉絲也紛紛留言大讚「潘縣長你的行銷方式很有戲！超強的！」、「霸氣春捲，只有霸氣縣長做的出來！」

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