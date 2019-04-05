吸鼻器、耳溫槍上網賣 主婦挨罰3萬塊

2019-04-05 12:48

〔記者吳亮儀／台北報導〕別亂將醫療器材上網販售。一名家庭主婦之前在網路上販售育兒時留下的吸鼻器和耳溫槍，但還未賣出、就被衛生局查獲並開罰3萬元。

食品藥物管理署提醒，網路違規販售醫療器材的例子屢見不顯，很多人以為上網賣一些很常見的醫療器材是沒問題的，但其實這都需要有販賣業藥商許可執照，且須先向當地衛生局提出申請登記才能上網販售。

不過，也並非所有的醫材都不能上網購買或販售，因應近年網路購物興起，食藥署已開放可在網路等通訊交易通路販售醫療器材共計有739品項，包括低風險性的第一等級醫療器材721品項，例如護腕、護膝、紗布、OK繃等；中風險性的第二等級醫療器材18品項，例如體脂機、保險套、衛生棉條、月經量杯等。

食藥署提醒，民眾購買時可遵循「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」，首先要先認識哪些產品是醫療器材，第二步驟是在購買產品時看清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號，並進一步確認醫療器材的標籤、仿單及包裝等標示內容，是否清楚標示出廠商名稱、地址、品名、許可證字號、批號、製造日期及有效期間等資訊。

最後一步則是在使用醫療器材前要詳閱說明書，才能確保挑選了正確適用的醫療器材。

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