今鋒面掠過影響些微 暖熱好天氣持續至下週三

2019-04-05 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕今晨微弱鋒面掠過北部海面，帶來鬆散雲層，局部地區降有零星小雨，氣象專家吳德榮表示，明起西半部天氣大幅好轉，接下來5天都會是好天氣，直到下週三（10日）新一波鋒面抵達，部分地區才會再轉濕涼。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，一波微弱鋒面今天通過北部海面，迎風面雲量略增，東半部有局部短暫降雨機率，北台灣清晨有出現零星飄雨。他說，各地白天舒適至微熱，北部高溫約26度、中部28度、南部32度，東半部則在28度左右。

吳德榮進一步表示，週六、日（6、7日）各地多雲時晴，西半部白天舒適至微熱，東半部及午後山區則有零星短暫降雨機率；下週一、二（8、9日）天氣更為晴朗，氣溫亦持續升高，白天將暖熱如夏，日夜溫差較大。

吳德榮指出，下週三起新一波鋒面接近，北台灣及中南部降雨機率提高，下週四（11日）受該波鋒面影響，部分地區將轉濕涼，不過由於距離現在還久，模擬結果之不確定性仍大，民眾宜持續關注最新資訊，方可掌握更精準之變化動態。

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