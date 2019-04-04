桃園彩色海芋季開幕 美麗花海吸引近10萬人參觀

2019-04-04 19:05

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「桃園彩色海芋季」今天在桃園市大園區溪海花卉園區（聖德北路與田溪路交叉口）正式登場，今年以「芋見愛情海，敲響幸福鐘」為題，桃園市政府農業局結合海芋、愛情及溪海3大元素規劃兩大展區，種植多達11種彩色海芋及各式草花，即日起至21日止一連展出18天。

今年整體展區面積達5公頃，種植逾8萬株彩色海芋及香水百合，還有15萬株各式草花，包括情人菊、四季海棠等點綴，浪漫花海，吸睛又好拍。據桃園市農業局統計，今天開幕首日，即湧入9萬5872人次參觀，接駁人次也有1萬5876人次。桃園市農業局表示，去年海芋季共吸引112萬人次，盼今年天公能作美，讓活動期間都是好天氣，帶動民眾前往參觀。

今天上午舉行開幕式，桃園鄭文燦出席指出，展出期間每天都有規劃表演、劇場、婚紗走秀及農事體驗等不同活動，邀請民眾前往共襄盛舉。

另方面，為了避免交通回堵情形，每逢假日警方會在現場進行交通管制，桃園市農業局也建議，民眾可多多利用免費接駁車前往現場，避免塞在車陣中，影響賞花興致。

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