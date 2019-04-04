羅東吃拜拜席開540桌 5000多名食客大快朵頤

2019-04-04 18:44

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東吃拜拜今晚席開540桌，湧入5000多名食客，會場擠得水洩不通，成為全縣今年最大場流水席，眾人邊吃邊聊，體驗以前的辦桌文化。

每年農曆3月初3帝爺生是羅東大拜拜，2010年起，羅東鎮公所以流水席形式，連辦10屆吃拜拜盛會，今年每桌優惠價2500元，晚間6點，羅東鎮長吳秋齡、鎮代會主席李錫欽啟動上菜秀後，工作人員陸續把佳餚端上桌，讓食客們大快朵頤。

藝人蔡佳麟、劉福助、紅毛、陳雷、張秀卿、楊繡惠、張蓉蓉，輪番上台獻唱，現場熱鬧滾滾，5000多人齊聚一堂用餐，場面相當壯觀，餐廳業者烹調西魯肉、蘭陽風味拼盤、蜜汁金棗排等在地料理，飄起濃濃的宜蘭味。

到場吃好料的游先生說，在外縣市工作的哥哥、弟弟，利用4天連假返鄉掃墓，便訂2桌供家族聚餐，為了避免摃龜，開放訂桌的前一晚，他犧牲睡眠，徹夜在羅東鎮公所排隊等候！

李姓食客則說，2500元桌菜經濟實惠，還有精彩表演，更重要的是，藉此重溫辦桌吃拜拜的童年回憶。

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