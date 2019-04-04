林園區第一本生態繪本出爐 原圖手稿展讓人一窺堂奧

2019-04-04 18:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市南區獅子會會長龔天發回饋家鄉，透過高雄市立圖書館林園分館、林園紅樹林保育學會，引薦學會理事蘇曼麗文字創作、會員葉哲翰繪畫，共同出版了林園區第一本生態繪本「倒立水母小非找朋友」，6日起舉辦原圖手稿展，一窺創作過程。

林園海洋濕地公園的「水母湖」成了全國獨有景點，由林園紅樹林保育學會承接認養， 每週六、日下午派遣志工免費導覽解說，今年獲高雄市南區獅子會贊助，第一本生態繪本付梓。

龔天發為知名書法家，曾舉辦多次展覽，他出身林園懷有濃濃故鄉情，爭取高雄市南區獅子會活動費回饋家鄉，龔天發說，期待透過有趣的故事繪本及林園圖書館故事媽媽們的說演，共同宣傳林園的倒立水母，善盡生態敎育社會責任。

林園紅樹林保育學會理事長方家政表示，兩個民間社團的合作，創造了一加一大於二的效用，高市圖林園分館協助繪本出版行政工作功不可沒，繪本的推出將把林園海洋濕地公園的生態之美傳遞出去。

林園圖書館6日起將展出繪本原稿，展期至5月17日止。圖書館主任李文娟說，將展出繪者葉哲翰手繪彩色手稿圖24張，鉛筆手稿圖26張，並有電腦後製或事後電腦修稿，呈現創作過程。

藝術家許錦治DIY了40多隻多種顏色的水母及倒立水母佈置在館內多處，歡迎蒞臨觀賞繪本原圖展。

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