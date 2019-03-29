驚豔！水母湖同時出現5種顏色水母 紫色首現身

2019-03-29 18:15

〔記者洪臣宏／高雄報導〕令人驚艷！林園區海洋濕地公園水母湖今天有紫、藍、墨綠、咖啡及白色倒立水母同時現身，平常藍、墨綠色已經罕見，紫色則是第一次，不過專家認為是更深藍色而非紫色，原因與陽光強、體內藻類少有關。

高雄市政府於2014年打造林園區海洋濕地公園，當年就創下出現上萬隻倒立水母高峰，卻因遭人倒入工業廢水污染，一度銷聲匿跡，後經地方保育人士不斷努力，水母數量逐年回升，今年已上看5千隻，再度擦亮「水母湖」招牌。

當地攝影老師宋永泰昨天拍到紫、藍、墨綠、咖啡及白色倒立水母，他說，這是有史以來第一次，平常藍、墨綠色已經罕見，紫色是首次觀察到，更難得的是同一天出現。

台灣海洋生態專家、正修科大老師張豪賢指出，倒立水母與蟲黃藻共生，大多呈現咖啡色、白色，如果陽光強烈時，倒立水母會產生自我保護的抗紫外線蛋白質，因而呈現藍色或墨綠色。

張豪賢說，宋永泰所拍攝到的「紫色」水母，同樣也是抗紫外線蛋白質造成，但他認為應該是更深藍色而非紫色，是因為溫度高且藻類少形成，在國外也曾發現過，且與另一種紫色水母品種不同，他強調，林園濕地能夠出現這種多種顏色水母，非常適合進行科普調查。

林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華表示，倒立水母數量會隨著氣溫變化，通常為每年11月間出現，隨氣溫降低約1、2月到達最高峰，如今快進入4月，仍有5千隻，且平均為直徑10公分，還有長大空間，未來1、2個月都還是觀賞期。

林園愛鄉協會理事長陳俊強指出，2007年起，就陸續在廢棄魚塭及養殖戶的排水道發現不同大小族群的倒立水母出没，只是時間都很短暫，直到林園海洋濕地公園建置完成，因為環境適合倒立水母生長，開始大量出現在海洋濕地公園，也因為多變的體色及倒立的生態習性，成為林園生態特色。

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