大口好滋味片》清明就吃必比登！松青潤餅「爆料」美味

2019-04-04 16:33

〔記者簡亭宇／台北報導〕台北必比登推介街頭小吃公佈第二波新名單，其中一間是位在南機場夜市的「松青潤餅」，小小的攤位在必比登推介，再加上清明節要吃潤餅的習俗，初登榜的潤餅攤，生意更是絡繹不絕，想吃就必須乖乖排隊。

每天下午3點半，老闆蔡金松和他的兒子，就推著小小潤餅攤到夜市，開始一天的生意，松青潤餅攤並不在夜市的美食熱區，而是隱藏在不起眼的夜市邊緣，但仍讓饕客們聞香而來，潤餅的魅力完全不減，因為這看似簡單的潤餅捲，一口氣就包進10種配料，紅燒肉、素排骨酥、咖哩蘿蔔絲一層層往上堆成小山，最後還要加上秘密武器「芥末」與「海苔粉」提味，一捲潤餅要用2張手工餅皮才能完整包覆，尺寸比成人的手還大，但別以為松青潤餅只是吃「粗飽」，裡面的料每樣都是最佳主角，顧客林先生說：「幾年前吃到這個潤餅，一吃就變老主顧，因為這邊包的配料都很好吃外，芥末醬跟海苔粉搭配出的味道也很特別。」。

自家的潤餅上了必比登，老闆蔡金松害羞又驕傲的說：「我們從早上8點就開始備料，連潤餅皮都是早上現做，只有限量200份，雖然得獎很開心，但不會因為得獎就增加數量或漲價，要維持住品質比較重要。」因為他想讓這份傳統味，如攤名「松青」一樣，長長久久的做給每一代客人品嚐。

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