愛吃鬼看這裡》必比登推介 延三夜市三百元吃到飽

2019-04-03 21:08

〔記者周采薇／台北報導〕台北米其林指南，上週公布了12家必比登推介餐廳，今天（4/3）再度公佈了24家夜市平價小吃，其中15家是新進榜。今年新入選的有三個夜市，公館夜市的「藍家割包」、「雄記蔥抓餅」；延三夜市的「高麗菜飯排骨湯」、「大橋頭筒仔米糕」、「施家鮮肉湯圓」；華西街夜市「小王清湯瓜仔肉」。

今年新進榜的延三夜市一口氣就有三攤，又被當地人稱大橋頭夜市，對附近居民來說，這裡就像是自家的後廚房，想吃什麼好料應有盡有。位在巷口的無名高麗菜飯排骨湯，菜單上只有兩道菜，但一到吃飯時間，店內就擠滿了人潮。小小的店面用課桌椅以及用紅磚砌出的灶頂，給人一種純樸的古早味。高麗菜飯一碗20元，米飯粒粒分明，沒有加入任何調味，要的就是吃到高麗菜的甜味。而排骨湯則是每天熬煮4、5個小時，還必須要把油剔掉，喝下去才會有蘿蔔和肉骨釋放出來的清甜。這道排骨湯，不只是店內招牌，更吸引外國人特別來品嚐。

大橋頭筒仔米糕是48年的老店，經營到第二代的老闆楊欣璋說，非常開心可以獲得米其林的認可。招牌必點的是一碗30元的筒仔米糕，配上招牌海陸湯（豬肝、蚵仔），楊欣璋說，其實他們家的獨門辣椒醬更受歡迎，辣椒拌炒蘿蔔，恰到好處的辣度配上甜辣醬，淋上筒仔米糕，吃起來味道豐富。

另一家施家鮮肉湯圓，也是老店，開了55年，老闆施冠群說沒想過會上榜，只是覺得今天的客人比平常多了一些。「施家鮮肉湯圓」是施冠群的媽媽在民國53年創業，把苗栗客家人鹹湯圓的口味帶到台北。湯圓外皮都是挑選一年以上的圓糯米經過洗滌、浸泡、磨漿、脫水、攪拌等過程，所以延展性好，吃起來口感Q彈，還帶有淡淡的糯米香。一口咬開，包在肉餡裡的油湯流出，卻不油膩。老闆施冠群說，很多北部人吃不習慣客家口味，經過不斷的調整，才能擄獲不少民眾的胃口。

米其林必比登推薦的夜市平價小吃，從去年的10家暴增到今年24家，銅板美食躍上國際舞台。

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