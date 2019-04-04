排灣族教育創新 台東賓中舊金山交流分享

Burnett Middle School（伯內特中學）交流參訪，賓中學生樂開懷，期待能有好收穫。（賓茂國中提供）

2019-04-04 14:38

［記者陳賢義／台東報導］榮獲2018年台灣教育新學人獎的賓茂國中，3月27日由校長洪文政領軍，帶著12名師生遠赴美國舊金山灣區進行學術交流，為了這趟驚喜之旅，學校早在半年前就開始做準備，幫學生規劃了5項學習任務，包括世界地理、旅行英語、排灣文化、矽谷緣起與創意製造，一連8天的行程收穫滿盈；洪文政說，這是「學校的一小步，孩子的一大步」，也讓排灣族孩子有機會站上世界一流學府，擴大視野目標。

入班共學，一起上中文、西班牙語及社會課，首日進到學校要適應英文上課，賓中學生顯得生澀，校方也譲隨團老師們一起觀課，看看美國的老師如何上課；從教室佈置到跑班移動，及學生的置物櫃，都讓大家感受到新鮮，驚喜的發現原來電影內看到的佈景全是真的。另外，聖馬刁慈濟人文學校還給予賓茂孩子一個學習機會，體驗用英文發表並分享介紹排灣文化。

交流參訪中，經舊金山商務辦事處的牽線，團員們還去了介紹位於聖荷西的公立學校Burnett Middle School（伯內特中學）交流參訪，校方原以為是很正式的官方參訪，在得知賓中的特色課，團員們可為全校孩子帶來表演，旋即集合全校師生到集合體育館，聆聽一段VASA的排灣古調歌曲，悠揚美聲獲得熱烈掌聲。最後一天在參觀完Google與金門公園加州科學院後，今滿載搭機歸國。

洪文政說，這次交流活動中，最特別的是教美國孩子學中文，起因於2015年舊金山中文學校校長葉台美，曾帶著15位華裔青少年到台東教英文，讓灣區的孩子可以分享更多的英語資源分享給偏鄉孩子．今年賓茂國中獲得創新教育學人獎，就想帶孩子到世界最佳孕育創意的地方－舊金山灣區及矽谷的公私立學校交流，參觀世界級的史丹佛及柏克萊大學，讓排灣族孩子有機會站上世界一流學府，擴大視野目標，更期待可以培育原住民人才站上世界舞台。

收到Burnett Middle School（伯內特中學）校長送給的紀念T恤，賓中參訪師生好開心。（賓茂國中提供）

華麗的排灣服飾，讓外國學生驚豔不已。（賓茂國中提供）

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